Scuola e futuro l’allarme | Il 18% dei giovani non capisce il valore del denaro E il lavoro che cercano non esiste ancora

Il 18% dei giovani non comprende il valore del denaro, secondo un rapporto recente. Si evidenzia anche che il lavoro desiderato dai giovani non esiste ancora, lasciando un vuoto tra le competenze acquisite a scuola e quelle richieste dal mercato. Sebbene il numero di ragazzi che né studiano né lavorano sia in calo, il divario tra formazione e esigenze delle imprese rimane elevato.

“Diminuisce il numero di ragazzi che non studiano e non lavorano, ma resta enorme il fossato tra le competenze che escono dalla scuola e quelle che le imprese cercano davvero”. GianMarco Ingafu’ Del Monaco, presidente della Federazione nazionale startup e di Startmeup Aps, non usa giri di parole per descrivere il paradosso dell’istruzione italiana. Il problema, a suo avviso, non è insegnare a cercare un posto fisso: è preparare chi un posto, un domani, dovrà inventarselo. Per anni abbiamo creduto che il compito della scuola fosse accompagnare gli studenti verso un mestiere già scritto. Oggi, però, la maggior parte dei lavori che svolgeranno tra dieci anni ancora non esiste, o si trasformerà radicalmente in pochi mesi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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