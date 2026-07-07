scioperi dal 7 al 9 luglio elenco completo delle proteste in italia

Dal 7 al 9 luglio sono in programma diversi scioperi in Italia. Le proteste coinvolgono principalmente il settore dei trasporti, con manifestazioni che interessano il trasporto merci e le ferrovie. Le agitazioni si svolgeranno in diverse regioni e dureranno più giorni, creando possibili disagi per i servizi di trasporto. La mobilitazione è stata indetta da varie sigle sindacali.

Anche a luglio gli scioperi non vanno in vacanza. Nelle giornate dal 7 al 9 luglio, in particolare, sono previste agitazioni che riguardano il trasporto merci e le ferrovie, ma non solo. Previste anche mobilitazioni in ambito locale per quanto riguarda l’ industria e i servizi. Di seguito il dettaglio su tutti gli scioperi previsti nelle giornate di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio. 7 luglio, sciopero a Torino del trasporto merci e logistica. A Torino e provincia sciopero generale del settore trasporto merci, logistica e spedizioni: il sindacato Osr Filt-Cgil ha indetto una agitazione che riguarda le ultime 2 ore di ciascun turno. 7 luglio, sciopero ferroviario a Palermo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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