Sul palco dell’Arena, questa sera, si esibiscono Cornacchione e Sgrilli con uno spettacolo di satira politica. La serata prevede battute e risate intelligenti, mescolando humor e provocazioni sul tema politico. La rappresentazione si svolge con il sipario aperto e coinvolge il pubblico presente, che assiste a un’interpretazione satirica di temi attuali. Non sono stati forniti dettagli sul numero di repliche o sulla durata dello spettacolo.

Una provocazione politica a colpi di satira e risate intelligenti sbarca sul palcoscenico estivo dell’Arena. Questa sera con sipario aperto dalle 21,30 lo spazio all’aperto di viale XVII Aprile ospiterà ‘Noi siamo Voi – Votatevi!’, uno spettacolo che vede come protagonisti due grandi nomi della comicità italiana, Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli. Si tratta dell’unica data in tutta l’ Emilia-Romagna per questa pièce diretta da Renato Sarti, punta di diamante di un cartellone dell’Arena di Castello che si conferma punto di riferimento per l’intrattenimento del territorio. La trama si muove sui binari di una surrealtà tragicomica quanto mai attuale: di fronte a un’Italia perennemente nel caos, i due protagonisti propongono una soluzione drastica, ovvero fondare un nuovo partito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Satira politica e grandi risate. Sul palco Cornacchione e Sgrilli

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