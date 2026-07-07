sassuolo primo appello sabato la via la nuova era

Il nuovo allenatore del Sassuolo, Alberto Aquilani, è stato ufficialmente presentato, segnando l'inizio di una nuova fase per la squadra. La presentazione ha accelerato i tempi di avvio della stagione, con il primo appello previsto per sabato. I giocatori sono ancora in vacanza, ma si preparano a riprendere gli allenamenti sotto la guida del nuovo tecnico, che ha già iniziato a delineare le prime strategie.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Ultimi giorni di vacanza per i neroverdi. La presentazione ufficiale del neotecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha dato l’accelerazione che serviva, e il giorno due dell’anno zero – il giorno uno quello della presentazione del nuovo mister – è dietro l’angolo. Sabato, l’11 luglio, mentre mezza Italia studia possibili tappe per la gita fuori porta o per un weekend in spiaggia, il Mapei Footoball Center ospita infatti il ‘primo giorno di scuola’ del Sassuolo 202627. Il più ‘nuovo’, da un po’ di anni a questa parte, complice l’addio di Giovanni Carnevali e la famiglia Squinzi che ridisegna l’organigramma ‘esponendo’ in primissima persona la ‘nouvelle vague’ di Veronica e Marco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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