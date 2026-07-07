Un atleta della Virtus ha vinto il titolo italiano nei 5000 metri, mentre un altro ha conquistato il bronzo ai Campionati italiani under 20 a Caorle. Durante la stessa manifestazione, altri atleti della squadra hanno ottenuto risultati significativi, contribuendo a rafforzare la presenza della Virtus nelle competizioni nazionali. La gara si è svolta sulla pista della località veneta, con gli atleti che hanno dimostrato grande determinazione e preparazione.

Ancora un titolo italiano nei 5000 metri, una medaglia di bronzo e tanti risultati di grande importanza per gli atleti Virtus impegnati a Caorle ai Campionati italiani individuali su pista Under 20. La società del presidente Caturegli ha partecipato con ben otto atleti in dieci specialità e che sarebbero stati nove in undici specialità senza il forfait di Cristian Cordoni. Ancora una volta raccoglie i frutti del lavoro e degli investimenti sui giovani non solo con prestazioni tecniche di grande livello, ma anche con la capacità dei singoli di fare squadra e impegnarsi per i propri colori oltre che per se’ stessi in perfetta linea con i valori che da oltre cinquanta anni ispirano la Virtus che li porta avanti con grande determinazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Santangelo è campione d’Italia nei 5000. È una super Virtus: un oro e un bronzo a Caorle

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