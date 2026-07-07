Una donna di 38 anni è stata denunciata a Belluno dopo aver rubato un’auto all’amica e aver guidato in stato di ebbrezza. La Polizia l’ha fermata nella notte tra il 3 e il 4 luglio 2026 e ha eseguito l’alcoltest, il cui esito non è stato ancora reso noto. La donna è accusata di furto e guida in stato di ebbrezza.

Furto d’auto e guida in stato di ebbrezza sono le accuse mosse a una donna di 38 anni, fermata dalla Polizia nella notte tra il 3 e 4 luglio 2026 a Belluno. La donna, secondo quanto ricostruito, si sarebbe impossessata delle chiavi dell’auto di un’amica e si sarebbe allontanata con il veicolo, venendo poi rintracciata e denunciata. L’intervento della Polizia e il monitoraggio del veicolo Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione di furto giunta alla Questura di Belluno nella notte tra il 3 e 4 luglio 2026. La proprietaria dell’auto aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essersi accorta che il suo veicolo era stato sottratto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Ruba l'auto all'amica a Belluno e guida ubriaca, denunciata: l'esito dell'alcoltest

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