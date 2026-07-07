rotary giugliano domenica camerlingo nuova presidente del club

Domenica Camerlingo è stata ufficialmente eletta presidente del Rotary Club Giugliano Ager Liternum per l’anno 2026-2027. La cerimonia di passaggio del Collare si è svolta domenica in una location di rilievo, con la partecipazione dei soci del club. Camerlingo prende il comando del sodalizio per guidarlo nelle attività previste nel prossimo anno, con l’obiettivo di portare avanti i progetti e le iniziative dell’associazione.

Passaggio del Collare al Rotary Club Giugliano Ager Liternum: Domenica Camerlingo guiderà il sodalizio nell’anno 20262027.. Nella prestigiosa cornice di Villa Royal Eventi si è svolta la tradizionale cerimonia del Passaggio del Collare del Rotary Club Giugliano Ager Liternum, momento simbolico che sancisce la continuità dell’azione rotariana e il passaggio della guida del Club tra il presidente uscente Pasquale Crispino (Anno Rotariano 20252026) e la nuova presidente Domenica Camerlingo, che guiderà il sodalizio nell’Anno Rotariano 20262027. Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità rotariane, tra cui il Past District Governor Antonio Brando (A. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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