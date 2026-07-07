Rosenior torna in Ligue 1 con il Paris FC

Breaking: Liam Rosenior è stato nominato nuovo allenatore del Paris FC. Ha firmato un contratto biennale, che includerà un’opzione per un’ulteriore stagione, in sostituzione di Antoine Kombouaré. Rosenior è tornato alla guida, dopo essere stato esonerato dal Chelsea dopo poco più di tre mesi allo Stamford Bridge. Tornerà in Ligue 1 per la terza volta nel giro di un anno, con il Paris FC che cercherà di consolidare l’11° posto della scorsa stagione dopo la promozione. “Liam Rosenior possiede tutte le qualità che cercavamo”, ha detto il direttore sportivo Marco Neppe. “È un allenatore moderno ed esigente, rinomato per la sua capacità di valorizzare sia i singoli giocatori che la squadra nel suo insieme. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Rosenior può ripartire dalla Francia: l'ex Chelsea è vicino al Paris FCLiam Rosenior, ex calciatore e attuale allenatore, è vicino a firmare con il Paris FC.

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Liam Rosenior può tornare ad allenare in Ligue 1 Dopo l’esperienza negativa al Chelsea, il tecnico ex Strasburgo è in trattativa con il Paris FC @footmercato x.com

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