Tutte le date del tour estivo di Ron sono state annullate. L’annuncio ufficiale ha colto di sorpresa fan e operatori del settore, senza specificare i motivi. La cantante avrebbe dovuto esibirsi in diverse location all’aperto, ma l’intero programma è stato cancellato. La notizia arriva nel pieno della stagione dei concerti estivi, senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali riprogrammazioni.

Una doccia fredda si abbatte sulla musica d’autore italiana proprio nel cuore della stagione dei grandi live all’aperto. Con un annuncio ufficiale che ha colto di sorpresa fan e addetti ai lavori, l’entourage di Ron ha comunicato il blocco totale e definitivo di tutte le date del suo attesissimo tour estivo. Il celebre cantautore lombardo – all’anagrafe Rosalino Cellamare – si vede costretto ad abbandonare temporaneamente i palcoscenici a causa del severo riacutizzarsi di un’infezione che lo costringerà a osservare un periodo di riposo assoluto di almeno sei mesi. La notizia dello stop forzato cancella, tra i vari appuntamenti, anche la performance in programma il prossimo 20 agosto nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Ron, la notizia sulla salute è appena arrivata: annullato!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full Video : A Veteran's Emotional Reunion with His Poor Father After Years Apart

Notizie e thread social correlati

Bimbo trovato morto in auto, la notizia sulla mamma è appena arrivata. TragediaUn bambino è stato trovato morto in auto, poche ore dopo la notizia di una donna coinvolta nel caso.

“Non ci sono più dubbi!”. Mondiali di calcio: la notizia sulla Nazionale è appena arrivataLe immagini di piazze affollate, bandiere sventolanti e cori tributati alla Nazionale sono state trasmesse in diretta dalla televisione di Stato,...

Argomenti più discussi: Prime Video punta tutto su Mercedes Ron: firmato un accordo storico che garantirà ancora più adattamenti; Ron, annullato il concerto a Tagliacozzo per motivi di salute: Il virus si è ripresentato; ¿Cumplís los requisitos? Fast Offshore spiega come ottenere una licenza di iGaming ad Anjouan; Ron, la notizia sulla salute è appena arrivata: annullato!.

Ron, il ritorno tanto atteso si interrompe all’improvviso: il comunicato sulle sue condizioni di salute preoccupa i fanIl ritorno di Ron sulla scena musicale italiana si interrompe all’improvviso e dopo aver ... msn.com

Ricordando la vita e l'opera di Ron Spears reddit