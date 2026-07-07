Ron la notizia sulla salute è appena arrivata | annullato!

Da thesocialpost.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tutte le date del tour estivo di Ron sono state annullate. L’annuncio ufficiale ha colto di sorpresa fan e operatori del settore, senza specificare i motivi. La cantante avrebbe dovuto esibirsi in diverse location all’aperto, ma l’intero programma è stato cancellato. La notizia arriva nel pieno della stagione dei concerti estivi, senza ulteriori dettagli sulla durata o eventuali riprogrammazioni.

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Una doccia fredda si abbatte sulla musica d’autore italiana proprio nel cuore della stagione dei grandi live all’aperto. Con un annuncio ufficiale che ha colto di sorpresa fan e addetti ai lavori, l’entourage di  Ron  ha comunicato il blocco totale e definitivo di tutte le date del suo attesissimo tour estivo. Il celebre cantautore lombardo – all’anagrafe Rosalino Cellamare – si vede costretto ad abbandonare temporaneamente i palcoscenici a causa del severo riacutizzarsi di un’infezione che lo costringerà a osservare un periodo di riposo assoluto di almeno sei mesi. La notizia dello stop forzato cancella, tra i vari appuntamenti, anche la performance in programma il prossimo 20 agosto nella suggestiva cornice del chiostro di San Francesco a Tagliacozzo, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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