Roma si schianta contro un albero | morto un 66enne

Un uomo di 66 anni è morto questa mattina a Roma dopo aver perso il controllo della sua Toyota Yaris, che si è schiantata contro un albero in via Ponte di Nona, vicino al civico 81. L’incidente è avvenuto intorno alle 7.00. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

Roma, 7 luglio 2026 – Incidente mortale questa mattina a Roma: i fatti sono avvenuti intorno alle 7.00, quando il conducente di una Toyota Yaris, mentre procedeva su via Ponte di Nona, in prossimità del civico 81, ha impattato violentemente contro un albero. Per il cittadino, un italiano di 66 anni, sono stati inutili i soccorsi: è deceduto sul posto. Sulle cause della perdita di controllo del mezzo al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui un malore dell’uomo. I primi a intervenire sono stati alcuni agenti della Polizia Locale di Roma Capitale fuori servizio, appartenenti all’unità SPE (Sicurezza pubblica ed emergenziale) che, in transito nella zona, si sono subito fermati e hanno allertato i soccorsi, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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