Roma settimana di fuoco per D’Amico | tre rinnovi blindati prima del raduno

In una settimana intensa, la Roma ha firmato tre rinnovi contrattuali prima del raduno pre-campionato. Le operazioni sono state concluse con accordi definitivi, senza ulteriori trattative aperte. Dopo aver sistemato le questioni contrattuali, la squadra si prepara ora per l'inizio degli allenamenti ufficiali. La società ha annunciato ufficialmente le firme, evidenziando un approccio orientato alla stabilità e alla continuità.

Prima le firme, poi il campo. In un calcio estivo spesso dominato dal caos e dai colpi dell’ultimo minuto, la Roma sveglie la via della programmazione. L’obiettivo del direttore sportivo Tony D’Amico vuole consegnare a Gasperini una rosa con certezze tecniche e contrattuali ben definite entro il raduno del 13 luglio. Al centro del progetto ci sono tre pilastri dello scacchiere giallorosso: Zeki Celik, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la dirigenza capitolina punta a chiudere una settimana decisiva blindando tre elementi chiave, capaci di garantire equilibrio, fantasia e leadership. Celik ha firmato: il primo tassello è al sicuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Si prospetta una settimana di fuoco per la Roma: programmazione, rinnovi, acquisti (su Greenwood c'è cauto ottimismo) e le cessioni per soddisfare il settlement agreement. Che le danze abbiano (davvero) inizio! #ASRoma #Greenwood #Calciomercato x.com

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