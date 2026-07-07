Roma-Milano a luglio i treni Alta Velocità impiegheranno fino a quasi 6 ore | il motivo

A luglio, i treni ad alta velocità tra Roma e Milano potrebbero impiegare fino a quasi sei ore, quasi il doppio rispetto ai tempi abituali. La causa di questa variazione nei tempi di percorrenza non è stata specificata, ma si tratta di un aumento significativo rispetto alla durata standard del viaggio tra le due città. Molti viaggiatori si troveranno a trascorrere un tempo molto più lungo a bordo dei treni rispetto alle normali aspettative.

Per chi dovrà muoversi tra Roma e Milano nel mese di luglio, l’ Alta Velocità rischia di non sembrare poi così “alta”. Alcuni viaggi in treno tra le due città, infatti, potranno arrivare a sfiorare le sei ore, con tempi quasi raddoppiati rispetto al solito. Una brutta notizia per pendolari, i turisti e i romani in partenza per le ferie, che dovranno fare i conti con corse più lente, cambi e possibili cancellazioni. Ma qual è il motivo di questo rallentamento? Roma e Milano: a luglio l’Alta Velocità non è così alta. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il motivo dei disagi sull’Alta Velocità tra Roma e Milano è legato ai lavori sul nuovo Ponte al Pino, a Firenze. 🔗 Leggi su Funweek.it

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I dati della survey, già presentati il 3 luglio presso la Sala Stampa della Camera dei deputati a Roma, saranno illustrati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi anche a Milano il 7 luglio, grazie alla gentile ospitalità dell'Ordine degli Psicologi della L x.com

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