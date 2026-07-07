Durante la partita degli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Portogallo, si è verificato un momento che ha fatto il giro del mondo: un bacio tra i calciatori Gavi e Cancelo. L’episodio è avvenuto nel corso della sfida, che si è conclusa con la vittoria della Spagna. La partita si è giocata in una serata caldissima, tra le due nazionali considerate tra le più competitive d’Europa.

Nella sera di un caldissimo lunedì 6 luglio si è consumata una delle sfide più avvincenti dei Mondiali di Calcio 2026. A sfidarsi nelle qualificazione degli ottavi di finale ci sono state due squadre “cugine”: la Spagna e il Portogallo, team tra i più forti d’Europa. Il derby del sud si è concluso con la vittoria degli spagnoli, ma se la partita resterà alla storia non è per il numero di goal realizzati (pochi in realtà) quanto per un inaspettato gesto di amicizia. Indimenticabile il bacio di Joao Cancelo al rivale Pablo Gavi. Il bacio tra Spagna e Portogallo. È stata una partita a dir poco agguerrita quella tra Spagna e Portogallo. Le due squadre fuori classe d’Europa si sono sfidate in quello che può essere definito il derby del Sud Europa. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Rivali e amici ai Mondiali 2026, il bacio tra Gavi e Cancelo resta nella storia

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