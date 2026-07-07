Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Svizzera Colombia

Da calcionews24.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le partite di oggi ai Mondiali 2026, si sono affrontate le squadre di Svizzera e Colombia. Sono state disputate le gare di fase a gironi, con aggiornamenti sulla classifica generale e i risultati delle varie partite. Per la prima volta nella storia del torneo, la competizione si svolge in tre paesi diversi: Canada, Messico e Stati Uniti. La manifestazione prosegue con incontri che coinvolgono squadre di diverse nazioni, seguendo il calendario ufficiale.

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Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I  risultati e la classifica dei  Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. OTTAVI DI FINALE. 7 LUGLIO Svizzera Colombia 0-0 LIVE Argentina Egitto 3-2  (15? Ibrahim, 67? Ziko, 79? Romero, 84? Messi, 90’+2? Enzo Fernandez) 6 LUGLIO... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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