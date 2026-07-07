L'82% delle donne italiane ha trovato difficile risparmiare negli ultimi 12 mesi, secondo un sondaggio. Il 51% di loro dichiara di non riuscire ad accumulare risorse perché le spese superano le entrate o le assorbono interamente. La crescita del costo della vita è indicata come un peso principale nelle difficoltà di risparmio femminile.

Milano, 7 lug. (Adnkronos) - Per l'82% delle donne italiane risparmiare è stato difficile negli ultimi 12 mesi e il 51% del campione femminile afferma di non riuscire ad accantonare risorse perché le spese assorbono interamente, o addirittura superano, le entrate disponibili. Parallelamente, emerge un progressivo indebolimento della capacità di risparmio delle famiglie italiane. Lo rileva la seconda wave dell'Osservatorio Look to the Future 2026 di Athora Italia, compagnia assicurativa vita del Gruppo Athora. L'indagine, realizzata in collaborazione con Nomisma, evidenzia l'impatto di genere, età e residenza geografica nel determinare l'approccio degli italiani verso il risparmio e gli investimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Risparmio, Athora Italia: "Per l'82% delle donne è difficile mettere da parte risorse, pesa l'aumento del costo della vita"

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