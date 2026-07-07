Un giovane calciatore ha deciso di partire dal college negli Stati Uniti dopo aver affrontato un periodo difficile. Ha perso il padre, subito dopo ha subito un infortunio al crociato, seguito dalla rottura della caviglia durante il rientro in campo. Questi eventi lo hanno portato a scegliere di lasciare il percorso sportivo e di cercare un nuovo punto di partenza.

«Ho passato degli anni difficili e sono contento di andare via. Prima la perdita di mio padre, poi un infortunio al crociato, il rientro in campo e la rottura della caviglia. Dopo tutto questo sono molto motivato ad andare in America, per tornare ad essere il Riccardo di una volta». Studiare e giocare a calcio nei college degli Stati Uniti per chi non potrebbe pagare rette da decine di migliaia di euro, grazie a una borsa di studio ideata da Giorgio Chiellini. Il progetto si chiama «My Kickoff in Usa», e dal 2023 regala un «sogno americano» ad alcuni ragazzi italiani grazie alla Fondazione Agnelli e all’associazione College Life Italia, che premiano ragazzi e ragazze residenti in Italia, calciatori di qualità ma anche studenti meritevoli per motivazione e risultati scolastici. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Riccardo Pagnoni, studente calciatore al college Usa: «Infortuni e la morte di papà: parto per ritrovarmi»

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Si parla di: My Kickoff in USA – Al via la IV edizione e i vincitori del terzo bando; Elevata qualità nello sport e nello studio.

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