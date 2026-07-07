La giunta comunale ha confermato Renato Bircolotti come mossiere per il Palio dell’Assunta del 16 agosto. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi questa mattina. La nomina riguarda l’edizione 2026 della corsa, dedicata alla Madonna dell’Assunta.

Siena, 7 luglio 2026 – Confermato mossiere anche per il Palio di Siena del 16 agosto Renato Bircolotti. La giunta comunale, nella riunione tenutasi stamani, 7 luglio, ha deliberato le nomine relative al Palio dedicato alla Madonna dell'Assunta. “In particolare - si legge in una nota dell'amministrazione - vista la segnalazione del Magistrato delle contrade dello scorso 6 maggio, trasmessa in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento per il Palio e tenuto conto che i Capitani delle Contrade partecipanti al Palio (ai sensi dell'articolo 30 del medesimo Regolamento) hanno proposto per la nomina del mossiere il nome di Renato Bircolotti, la giunta ha deliberato come mossiere lo stesso Bircolotti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Renato Bircolotti sarà il mossiere anche per il Palio dell’Assunta

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Estratte le Contrade: verso la Carriera dellAssunta

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