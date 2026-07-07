Remigrazione? Piantedosi | non comprendo il significato
Il ministro dell’interno ha dichiarato di non capire il significato di alcuni slogan sulla remigrazione. Ha aggiunto che, in quattro anni, il governo ha ottenuto risultati significativi nel contrasto all’immigrazione irregolare.
“Remigrazione? Non riesco a comprendere il significato di certi slogan. Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, questo Governo da quattro anni sta ottenendo risultati importanti. Da quando ci siamo insediati i rimpatri sono più che raddoppiati e gli sbarchi sono diminuiti di oltre il 70%. Numeri che confermano l’efficacia di una strategia fondata anche su precisi accordi con i Paesi di origine e di transito dei migranti, che io stesso ho visitato nel corso di numerose missioni, dal Sud-Est asiatico all’Africa. È questa la differenza tra una propaganda che, seppur suggestiva, non offre risposte concrete, e la nostra azione di governo la cui efficacia è testimoniata dalla forza dei numeri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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