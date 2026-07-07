Remigrazione? Piantedosi | non comprendo il significato

“Remigrazione? Non riesco a comprendere il significato di certi slogan. Sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare, questo Governo da quattro anni sta ottenendo risultati importanti. Da quando ci siamo insediati i rimpatri sono più che raddoppiati e gli sbarchi sono diminuiti di oltre il 70%. Numeri che confermano l’efficacia di una strategia fondata anche su precisi accordi con i Paesi di origine e di transito dei migranti, che io stesso ho visitato nel corso di numerose missioni, dal Sud-Est asiatico all’Africa. È questa la differenza tra una propaganda che, seppur suggestiva, non offre risposte concrete, e la nostra azione di governo la cui efficacia è testimoniata dalla forza dei numeri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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