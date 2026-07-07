Re Carlo ha chiuso la porta del palazzo in faccia a Harry, che si trovava a Londra da solo e senza Meghan Markle e i figli. Il principe è arrivato nella capitale britannica poco dopo l’episodio, che ha attirato l’attenzione dei media. Sono state scattate le prime foto di Harry in città, mentre si trovava senza accompagnatori. Nessuna comunicazione ufficiale sul motivo dell’evento.

Harry, senza Meghan Markle e i bambini, è arrivato a Londra, poco dopo che Re Carlo gli ha sbattuto letteralmente la porta in faccia di Buckingham Palace. Re Carlo, Harry è arrivato a Londra e delude ancora. L’attesa è finita e il Principe Harry è arrivato a Londra. Ma la delusione è tanta. Infatti, è arrivato da solo, senza sua moglie Meghan Markle e i bambini Archie e Lilibet. Non è ancora chiaro se verrà raggiunto dal resto della famiglia nei prossimi giorni. Il problema è sempre lo stesso, la sicurezza. Il governo britannico gli ha negato la scorta della polizia e lui per protesta ha rinunciato a portare con sé moglie e figlie. Eppure non ha avuto alcun problema a trascorrere una vacanza con la famiglia in Europa. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo sbatte la porta in faccia a Harry. Il Principe è a Londra da solo: prime foto

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