Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 7 luglio

Le prime pagine dei quotidiani sportivi del 7 luglio dedicano spazio all'interesse della Juventus per il difensore centrale Balerdi, ritenuto adatto alle esigenze della squadra. Inoltre, si parla di Mandza, un giovane talento francese che la società ha sondato per un possibile ingaggio. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali o trattative concluse, ma si evidenziano le mosse del club nel mercato dei giovani e dei profili difensivi.

Perché la Juve è interessata a Balerdi? Le caratteristiche del centrale sono perfette per i bianconeri Chi è Mandza, il talento francese che la Juve ha sondato. Tutto sul centrocampista del Nizza Come è andata la stagione di Balerdi con il Marsiglia? C’è un dato che piace molto a Spalletti Il Besiktas sfida la Juve per Kessie: Italiano vorrebbe il centrocampista in Turchia. Gli aggiornamenti Prima da titolare per Licina con la Germania Under 19: il talento della Juventus Next Gen è l’unico a brillare nella sconfitta contro la Spagna Pecorino ad un passo dalla Sampdoria, il giocatore della Juventus Next Gen verso la squadra di Corradi: le ultime sull’affare Juventus Women mercato: Harviken verso l’Aston Villa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Le prime pagine dei quotidiani 27 Marzo 2026

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