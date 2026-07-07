Raimondi | La prima ' bomba' di Massara è un ex-Milan
Il nuovo Chief Football Officer della Juventus ha indicato come primo obiettivo un ex giocatore del Milan, considerato un suo pupillo durante il periodo in cui lavorava con il club rossonero. La sua strategia di mercato si concentra su questa figura, senza ulteriori dettagli sui nomi coinvolti. La scelta evidenzia un interesse diretto per un profilo già noto e apprezzato dal dirigente, che ha espresso chiaramente la priorità di acquisire questo giocatore.
Il nuovo Chief Football Officer della Juventus ha le idee chiare per il mercato: piace molto un suo pupillo ai tempo del Milan, scopri di chi si tratta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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