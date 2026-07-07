Radio Future hits live | a Verona arriva anche TEDUA

A Verona si svolgerà il festival Radio Future Hits Live il 1° e 2 settembre all’Arena. La manifestazione prevede due giorni di musica dal vivo, con artisti che si esibiranno sul palco dell’anfiteatro romano. Tra i nomi annunciati figura anche il rapper italiano TEDUA, che si aggiunge alle altre esibizioni previste per l’evento. L’attesa è rivolta anche alla pubblicazione del cast completo del Power Hits estate di RTL 102.

E’ tutto pronto per la due giorni di musica dal vivo, all’Arena di Verona, il prossimo 1° e 2 settembre. In attesa di scoprire il cast del Power Hits estate di RTL 102.5 (sold out), il 2 settembre sempre sul palco dell’Arena Radio Zeta scriverà la musica del futuro con il Future Hits Live 2026. Il cast è spettacolare: si aggiunge anche TEDUA. Le prevendite sono già aperte!. Il Future Hits Live porterà sul palco un cast straordinario di artisti. I primi nomi annunciati per la line-up del 2026 sono: ANNA, ARTIE 5IVE, CLARA, DITONELLAPIAGA, FACCIANUVOLA, FRED DE PALMA, G.MINEIRO, GAIA, LDA & AKA 7EVEN, LORENZO SALVETTI, MERK & KREMONT, MR. RAIN, NAYT, NERISSIMA SERPE, PROMESSA, RRARI DAL TACCO, SAMURAI JAY, SANGIOVANNI, SERENA BRANCALE, TEDUA, THE KOLORS, TOMMASO PARADISO, TONYPITONY, 22 SIMBA. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Radio Zeta Future hits live: all'Arena di Verona il 2 settembre nasce la nuova musicaL'Arena di Verona sarà teatro il 2 settembre del Future Hits Live di Radio Zeta, con un nuovo cast di artisti.

Future Hits Live di Radio Zeta, si aggiungono al cast: Anna, Ditonellapiaga, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA & Aka 7even, Nayt, Samurai Jay, Tommaso Paradiso, 22 SimbaIl 2 settembre all’Arena di Verona torna il Future Hits Live di Radio Zeta con un nuovo cast.

Temi più discussi: Tedua: Vi aspetto all'Arena di Verona il 2 settembre; Tedua a RTL 102.5: Dopo San Siro ho una nuova consapevolezza: vedere i miei fan felici. A gennaio torno live nei palazzetti; Radio Zeta Future Hits Live 2026: TonyPitony, The Kolors e la nuova generazione pop italiana; Radio Zeta Future Hits Live 2026: il festival che scopre i talenti della nuova generazione.

Grande annuncio in diretta: Tedua sarà tra gli ospiti del Radio Zeta Future Hits Live 2026, il 2 settembre all'Arena di Verona #radiozetaFHL26 @RadioZetaOf x.com

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Perché le stazioni radio che trasmettono canzoni degli anni '80 e '90 suonano sempre lo stesso set di canzoni in continuazione? reddit