Le Nike Air Force 1 sono sul mercato dal 1982. Nel corso degli anni, sono state proposte in numerose varianti e collaborazioni, diventando un'icona del settore calzaturiero. Le versioni con punta squadrata rappresentano una delle recenti novità. Queste scarpe sono state indossate da molte persone in diverse parti del mondo, consolidando la loro presenza nel tempo.

A onor del vero, le Nike Air Force 1 sono con noi dal 1982: collaborazione dopo collaborazione, colorazione dopo colorazione, a un certo punto degli ultimi quarant'anni sono finite ai piedi di praticamente chiunque, in ogni città del mondo. Essendo una delle sneaker più reinterpretate della storia, un debutto alla Paris Fashion Week era ormai atteso da tempo. E se questo significa trasformarne la punta in una forma squadrata, così sia. @undiscovered.ig Le Air Force 1 con punta squadrata hanno fatto il loro debutto durante l'evento di Nike alla Paris Fashion Week dello scorso giugno. Da qualche tempo le Air Force 1 avevano smesso di essere un... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Queste Nike Air Force 1 con la punta squadrata meritano la vostra attenzione

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Are Nike Air Force 1s Destroying Your Feet

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