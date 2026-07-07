Quaresma discute con Ruben Dias sul Portogallo tensione in diretta | Non sono d'accordo Per niente
Ricardo Quaresma ha interrotto un’intervista in diretta per discutere con Rúben Dias riguardo all’eliminazione del Portogallo dai Mondiali 2026. Quaresma ha dichiarato di non essere d’accordo con l’analisi di Dias e ha accusato la nazionale di non aver sfruttato il proprio potenziale durante il torneo. La discussione si è svolta in modo acceso e senza filtri.
Ricardo Quaresma contesta l'analisi di Rúben Dias dopo l'eliminazione dai Mondiale 2026 del Portogallo e accusa la nazionale di non aver sfruttato il proprio potenziale. Nel mirino anche il CT Roberto Martínez: "Ha provato 50 tattiche, nessuna ha funzionato". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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