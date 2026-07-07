quanto si risparnia a comprare un iphone o un ipad ricondizionato

Acquistare un iPhone o un iPad ricondizionato permette di risparmiare rispetto all’acquisto di un dispositivo nuovo. Questa opzione sta crescendo in popolarità come scelta di consumo più consapevole, combinando aspetti di convenienza e sostenibilità. La tendenza si sta consolidando anche come alternativa di qualità, non più solo economica, per chi desidera un prodotto funzionante e affidabile senza dover necessariamente optare per il nuovo.

AGI - Il ricondizionato non è più soltanto l’alternativa economica allo smartphone nuovo e sta diventando una scelta di consumo più matura, nella quale convenienza, qualità e sostenibilità cominciano ad avere lo stesso peso. È questa la traiettoria indicata da Jussi Lystimäki, Global ceo di Swappie, piattaforma europea specializzata nella vendita di dispositivi elettronici ricondizionati, dopo un 2025 chiuso per la prima volta con un ebitda positivo di 2,5 milioni di euro. Nel 2025 Swappie, fobdarta nel 2016, ha venduto circa 650 mila dispositivi e ha registrato un aumento del valore medio degli ordini, segnale di una fiducia crescente dei consumatori verso prodotti ricondizionati di fascia più alta. 🔗 Leggi su Agi.it

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