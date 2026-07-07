A Cardinale, Qualiano, è stata segnalata una discarica a cielo aperto con rifiuti speciali e pericolosi. L’AEOP ha denunciato il degrado ambientale causato dall’abbandono incontrollato di rifiuti nella zona. La presenza di materiali potenzialmente pericolosi è stata confermata durante un sopralluogo. La discarica si trova in una delle aree più frequentemente interessate da segnalazioni di abbandono di rifiuti.

Località Cardinale a Qualiano invasa da rifiuti speciali e pericolosi: la segnalazione arriva dall’AEOP impegnata nella vigilanza ambientale. Una nuova segnalazione ambientale arriva da Località Cardinale a Qualiano, una delle aree che più frequentemente finiscono al centro delle denunce per l’abbandono incontrollato di rifiuti. Questa volta a documentare la situazione non è un semplice cittadino, ma l’ Associazione AEOP – Sezione di Qualiano, realtà impegnata nella vigilanza ambientale che svolge attività di monitoraggio del territorio in maniera volontaria, utilizzando mezzi propri e senza alcun compenso. Immagini geolocalizzate e nuovi rifiuti abbandonati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, discarica a cielo aperto a Cardinale: AEOP denuncia il degrado

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