Oggi su RAI sarà trasmesso in chiaro uno degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso negli Stati Uniti, Canada e Messico. La partita si giocherà alle 20:00 e sarà visibile anche in streaming. La fase a eliminazione diretta del torneo, che vede le migliori squadre del mondo, è in corso da alcuni giorni. La copertura televisiva comprende anche altri match in programma nei prossimi giorni.

I Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata prosegue con gli ottavi di finale. Nella giornata di oggi (martedì 7 luglio) si disputeranno due incontri: alle ore 18.00 andrà in scena il vibrante confronto tra l’Argentina e l’Egitto, mentre alle ore 22.00 scoccherà il momento della sfida tra la Svizzera e la Colombia. L’Albiceleste è stata costretta ai supplementari da Capo Verde ed è chiamata a difendere il titolo contro i Faraoni, che hanno superato l’Australia ai rigori. Gli elvetici hanno rispettato il pronostico contro l’Algeria e incroceranno i sudamericani, capaci di regolare il Ghana. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Oasport.it - Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 7 luglio, canale in chiaro, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

35 partite dei Mondiali di Calcio 2026 sulla Rai - Annuncio TG1

Notizie e thread social correlati

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 1° luglio, canale in chiaro, streamingOggi alle 22 si gioca la partita tra Belgio e Senegal, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026.

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 2 luglio, canale in chiaro, streamingAlle 21, al Los Angeles Stadium di Inglewood, si disputa la partita tra Spagna e Austria, valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio...

Temi più discussi: Le partite degli ottavi di finale dei Mondiali che saranno trasmesse sulla Rai; Coppa del Mondo Fifa 2026 - Sedicesimi di finale; Mondiali 2026, quali partite vedere in chiaro sulla Rai: il calendario completo dai sedicesimi alla finale; Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario domenica 5 luglio, canale, streaming.

Mondiali in vetta agli ascolti con gli ottavi di finale seguiti da oltre 5 milioni e 700 mila spettatori. La partita Brasile-Norvegia, in onda su #Rai1 alle 22, ha totalizzato il 42% di share e dominato con una media di 5 milioni 737 mila spettatori. #AscoltiTv x.com

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario 7 luglio, canale in chiaro, streamingI Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata ... oasport.it

Quale partita sulla RAI oggi, Mondiali calcio 2026: orario lunedì 6 luglio, canale in chiaro, streamingProseguono gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso di svolgimento tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il tabellone a eliminazione ... oasport.it