Quale partita sulla RAI oggi Mondiali calcio 2026 | orario 7 luglio canale in chiaro streaming

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi su RAI sarà trasmesso in chiaro uno degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, in corso negli Stati Uniti, Canada e Messico. La partita si giocherà alle 20:00 e sarà visibile anche in streaming. La fase a eliminazione diretta del torneo, che vede le migliori squadre del mondo, è in corso da alcuni giorni. La copertura televisiva comprende anche altri match in programma nei prossimi giorni.

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I Mondiali 2026 di calcio proseguono senza sosta tra USA, Canada e Messico: la fase a eliminazione diretta è ormai entrata nel vivo e la rassegna iridata prosegue con gli ottavi di finale. Nella giornata di oggi (martedì 7 luglio) si disputeranno due incontri: alle ore 18.00 andrà in scena il vibrante confronto tra l’Argentina e l’Egitto, mentre alle ore 22.00 scoccherà il momento della sfida tra la Svizzera e la Colombia.  L’Albiceleste è stata costretta ai supplementari da Capo Verde ed è chiamata a difendere il titolo contro i Faraoni, che hanno superato l’Australia ai rigori. Gli elvetici hanno rispettato il pronostico contro l’Algeria e incroceranno i sudamericani, capaci di regolare il Ghana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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