Il 30 giugno era l'ultimo giorno stabilito da manifestanti e autorità per l'espulsione di migranti irregolari dal Sudafrica. Le proteste contro l'immigrazione sono state segnate da tensioni, ma non ci sono stati scontri violenti o incidenti mortali. Le autorità avevano annunciato misure per far rispettare le scadenze, mentre alcuni migranti hanno lasciato volontariamente le aree interessate. La situazione resta monitorata, senza segnalazioni di esiti sanguinosi o interventi militari.

Il 30 giugno era scritto come un ultimatum sui muri del Sudafrica da settimane: entro quel giorno i migranti irregolari dovevano andarsene fuori dal Paese, altrimenti avrebbero provveduto loro. La firma era di due gruppi che si definiscono vigilantes, Operation Dudula e March and March. In molti si aspettavano manifestazioni violente che per fortuna non ci sono state, la maggior parte delle marce sono state pacifiche secondo fonti ufficiali (108 su 120 secondo polizia), ma è arrivato qualcosa che dura di più. Le proteste ci sono state. A Johannesburg e a Durban qualcuno è stato colpito da colpi di arma da fuoco, alcuni migranti sono stati buttati fuori di casa dai dimostranti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Proteste contro l’immigrazione in Sudafrica: nessun bagno di sangue, ma così si segue la strada della forza

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