Pronostici Francia-Marocco | marcatore e tiri in porta

Nella partita dei quarti di finale tra Francia e Marocco, si discute di possibili marcatori e tiri in porta. Si analizzano le previsioni sui giocatori più probabili a segnare e le occasioni di tiro create durante l'incontro. La sfida si presenta equilibrata, con attenzione ai singoli attaccanti e alle azioni offensive di entrambe le squadre. La partita rappresenta un momento cruciale del torneo, con le due nazionali pronte a confrontarsi sul campo.

Pronostici Francia-Marocco: i quarti di finale del Mondiale si aprono con una sfida affascinante. Le nostre scelte Un quarto di finale affascinante quello tra Francia e Marocco. Due squadre che hanno fatto benissimo fino al momento e che sognano di andare avanti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A dire il vero una è obbligata ad andare avanti, parliamo della truppa allenata da Deschamps che, per qualità tecniche e una spanna superiore, almeno, a tutte le altre che sono rimaste in corsa. Anche dell’Argentina, secondo noi, che sì è campione del mondo in carica ma che fino al momento ha mostrato delle pecche. Se girano quelli che giocano davanti non ce n’è per nessuno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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