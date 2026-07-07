Premio Strega Mari | Io favorito? Un po' ci credo su Murgia caso chiuso

Mari ha dichiarato di sentirsi un po' favorito per il Premio Strega, anche se ammette di non essere sicuro di credere completamente a questa possibilità. Ha anche commentato che il lungo periodo di preparazione e coinvolgimento nell’ambito del premio rende difficile per lui percepire che la fase si stia chiudendo, aggiungendo di dover ancora realizzare che tutto sta per finire.

“Le sensazioni alla vigilia? Non lo so, è talmente tanto il tempo in cui siamo stati immersi in questa atmosfera che non mi sembra credibile che si stia per arrivare alla fine, quindi devo ancora realizzare questa cosa”. Così lo scrittore Michele Mari, tra i finalisti del Premio Strega 2026, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della conferenza stampa in Campidoglio, a Roma. “Io favorito? Non ci ho pensato, fondamentalmente per scaramanzia o per scetticismo”, risponde l’autore, che però quando viene incalzato sul credere o meno alla vittoria finale afferma: “Sì, un po’ ci credo, ma sempre in modo prudente e scaramantico”. Sulle... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Premio Strega, Michele Mari: Io favorito Un po' ci credo, su Murgia caso chiuso

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