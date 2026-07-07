Porsche pianifica altri 4.000 licenziamenti come parte di un nuovo piano di riorganizzazione industriale. Secondo fonti tedesche, la decisione si inserisce in una strategia di ridimensionamento aziendale. La casa automobilistica sta attuando una ristrutturazione che coinvolge anche altre misure di ottimizzazione. La notizia è stata riportata dal quotidiano Handelsblatt, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità di attuazione.

Porsche spinge forte l’acceleratore sui licenziamenti nell’ambito della ristrutturazione industriale. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Handelsblatt, il costruttore di auto sportive starebbe preparando un piano che prevede il taglio di altri 4.000 posti di lavoro, che va a sommarsi alle uscite già avviate negli ultimi due anni. Ipotesi tagli in Porsche. L’azienda al momento non ha confermato né smentito il numero indicato dalla stampa. Però un portavoce ha spiegato che è in preparazione un pacchetto di misure destinato a rendere l’organizzazione più efficiente. Il piano dovrebbe essere presentato entro la fine di luglio, al termine del confronto con le rappresentanze dei lavoratori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Porsche verso altri 4mila licenziamenti, cosa prevede il nuovo piano di riorganizzazione

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