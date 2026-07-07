Politecnico Milano | entro un anno dalla laurea quanti lavorano? E con quale stipendio?

A un anno dalla laurea magistrale, il 99% dei laureati del Politecnico di Milano ha un impiego. Entro sei mesi, il 95% di loro ha già trovato lavoro.

Milano – Buone notizie per gli studenti del Politecnico di Milano: il 99% dei laureati magistrali italiani del PoliMi è occupato a un anno dal titolo e il 95 per cento trova lavoro entro sei mesi. Quasi un terzo, il 32 per cento, risulta già occupato alla data della laurea. Sono alcuni dei principali dati emersi dall'Indagine occupazionale 2026 dell’ateneo milanese, che ha coinvolto oltre 9.000 laureati, italiani e internazionali, a uno e cinque anni dal conseguimento del titolo. La situazione un anno dopo la laurea magistrale e lo stipendio medio. A un anno dalla laurea, i laureati magistrali italiani confermano un inserimento molto rapido... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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