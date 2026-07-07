Poco Coraggio | il Portogallo e i cambi sbagliati

Il Portogallo ha effettuato cambi nella formazione che sono stati considerati sbagliati, nonostante la presenza di molti campioni in rosa. La squadra si trova in una posizione in cui la paura di perdere ha prevalso sulla volontà di rischiare e vincere.

C’è una linea sottile che separa la prudenza dalla paura. Il Portogallo, nonostante una rosa ricca di campioni, è caduto proprio qui: nel limbo di chi ha troppo da perdere per rischiare di vincere. L’eliminazione lascia un forte senso di amaro in bocca e la certezza che si potesse fare molto di più. Troppa qualità, troppa paura Il problema principale di questa squadra è stato il poco coraggio. Avere a disposizione un attacco stellare con Bernardo Silva(entrato dalla panchina, Bruno Fernandes, Rafael Leão (entrato dalla panchina ) Gonçalo Ramos(in panchina tutto il tempo ), e vederlo produrre solo un possesso palla lento e prevedibile, è un vero controsenso. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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