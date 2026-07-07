Il festival letterario ha deciso di sospendere l’assegnazione del patentino antifascista, dopo che molte case editrici avevano rifiutato di firmare la dichiarazione sui valori antifascisti richiesta dall’Associazione italiana editori. La richiesta aveva portato a un acceso dibattito tra gli organizzatori e alcuni partecipanti, che avevano espresso opposizione alla condizione. Alla fine, l’evento ha scelto di interrompere la pratica, considerando la posizione come un passo indietro.

Roma, 7 lug – Alla fine il patentino antifascista di Più libri più liberi ha fatto la fine che meritava: un bel passo indietro. L’Associazione italiana editori aveva chiesto alle case editrici interessate a uno stand di sottoscrivere una dichiarazione ai “valori antifascisti”. Ora annuncia che verranno prese in esame tutte le domande, comprese quelle degli editori che quella firma non l’hanno messa. Traduzione dal burocratese: il filtro ideologico non ha retto alla pressione organizzata. La vicenda era nata come risposta amministrativa alle polemiche dello scorso anno su Passaggio al Bosco. Non una violazione di legge, non un problema giudiziario, ma il solito trauma del progressismo culturale davanti a un editore non conforme capace di attirare pubblico, lettori e curiosità. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Più libri più liberi si arrende: il patentino antifascista lo ha affossato chi ha detto “No”

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