Una proposta riguardante la realizzazione di una piscina pubblica ha ottenuto oltre 25.500 like su un post sui social media, diventando virale. Il commento è stato pubblicato da un consigliere di Fratelli d’Italia, che ha suggerito la necessità di un impianto pubblico. La diffusione del messaggio indica un forte interesse tra i cittadini per questa iniziativa. Non sono stati forniti dettagli su eventuali progetti o tempi di realizzazione.

La proposta della piscina va virale. Oltre 25.500 like al post del consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Meoni, sono il segno tangibile che l’idea piace. È una delle proposte più significative avanzate negli ultimi anni sul fronte delle infrastrutture sportive. Il capogruppo presenterà una mozione con cui chiede all’amministrazione di avviare uno studio di fattibilità per la realizzazione della prima piscina comunale di Montemurlo, un’opera pensata per offrire un servizio pubblico moderno, accessibile e al passo con le esigenze di una comunità in continua crescita. La proposta prevede la realizzazione di una piscina coperta utilizzabile tutto l’anno, una vasca scoperta con area verde per l’estate, spazi dedicati alla riabilitazione e alle attività per i disabili e tariffe calmierate riservate ai residenti, soprattutto per le famiglie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piscina, la proposta diventa virale: "Servirebbe un impianto pubblico"

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