Pietro Arese, primatista italiano dei 1500 metri, ha parlato del cambio di allenatore e degli obiettivi per il 2026. La stagione corrente rappresenta una svolta nella sua carriera, con una nuova squadra e stimoli diversi. Arese ha evidenziato come il trasferimento e le nuove sfide abbiano influenzato il suo percorso, puntando a miglioramenti e risultati importanti nei prossimi anni.

Nuova squadra, nuovi stimoli e un grande obiettivo all’orizzonte. Ospite della nuova puntata di Sprint Zone è Pietro Arese, primatista italiano dei 1500 metri, protagonista di una stagione che potrebbe rappresentare una svolta nella sua carriera. Il mezzofondista azzurro racconta il recente cambio di allenatore, con il passaggio sotto la guida del tecnico francese Adrien Taouji, e analizza i primi segnali positivi arrivati dal Meeting di Zagabria, dove ha corso in 3’32?76, terzo miglior tempo della sua carriera. Con Ferdinando Savarese si parla del nuovo metodo di lavoro, della crescita della condizione fisica, delle sensazioni in vista dei prossimi appuntamenti internazionali e degli obiettivi che attendono l’azzurro nella seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Pietro Arese si racconta: il cambio di allenatore e gli obiettivi del 2026

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