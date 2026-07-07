Una celebrità è stata recentemente fotografata con un peso stimato di circa 45 chili, mostrando un aspetto molto diverso dal passato. La foto, diffusa online, ha suscitato reazioni di sorpresa e preoccupazione tra i follower. Negli ultimi mesi, il suo cambiamento fisico è stato spesso oggetto di discussioni sui social media, con commenti contrastanti tra chi elogia la trasformazione e chi esprime timori sulla sua salute.

Negli ultimi mesi il suo aspetto è tornato al centro dell’attenzione del web, alimentando un acceso dibattito tra fan ed esperti del settore estetico. A far discutere è stato soprattutto uno scatto condiviso sui social, nel quale l’attrice è apparsa con un fisico particolarmente scolpito e lineamenti che molti hanno definito più marcati rispetto al passato. L’immagine è arrivata dopo la conclusione delle riprese del film Prima, progetto cinematografico in cui interpreta una ballerina classica. Per prepararsi al ruolo avrebbe affrontato quattro mesi di intenso allenamento nella danza, un percorso molto impegnativo che, secondo alcune indiscrezioni, l’avrebbe portata a perdere molto peso, arrivando a scendere sotto i 45 chilogrammi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Pesa 45 chili…”. La vip trasformata e irriconoscibile: la foto choc sconvolge i fan

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