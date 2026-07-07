Personale ATA | posti disponibili dopo la mobilità 2026 AGGIORNATO

Dopo la pubblicazione dei trasferimenti e dei passaggi di profilo per il personale ATA avvenuta il 12 giugno, sono ancora disponibili circa 35.000 posti vacanti. Questi posti rimangono non assegnati dopo la mobilità 2026.

Pubblicati lo scorso 12 giugno i trasferimenti e i passaggi di profilo per il personale Ata. Dopo la mobilità, rimangono ancora vacanti quasi 35.000 posti. Ecco in quali scuole. Purtroppo da anni il Ministero non autorizza le assunzioni sul turnover sul 100% dei posti. Ci aspettiamo, per il 20627, circa 9.000 – 10.000 posti per i ruoli e il resto a supplenza. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esiti mobilità: rinuncia e posti disponibili per ruolo, assegnazioni provvisorie e supplenze

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