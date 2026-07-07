Perché Daenerys Targaryen non brucia in Game of Thrones mentre in House of the Dragon i Targaryen temono il fuoco

Da nerdpool.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono passati 15 anni da quando Daenerys Targaryen camminò nella pira funeraria di Khal Drogo, uscendone miracolosamente illesa e con tre cuccioli di drago. Quel momento le è valso i titoli di “Non Bruciata” e “Madre dei Draghi”, cristallizzandosi come una delle sequenze più iconiche dell’intero franchise di Game of Thrones. Senza quell’evento che ha cambiato le regole del gioco a Westeros, probabilmente oggi non avremmo tra le mani un prodotto come House of the Dragon. Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. L’immunità al fuoco di Daenerys: cosa succede nella serie tv. Nella trasposizione televisiva targata HBO, l’immunità di Daenerys non è un evento isolato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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Daenerys Targaryen lost her children.

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