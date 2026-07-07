Perché continuiamo a ricevere telefonate promozionali su luce e gas

Le chiamate promozionali su luce e gas continuano a essere frequenti, nonostante il divieto entrato in vigore il 19 giugno. Le aziende di telemarketing hanno già adottato metodi per eludere le nuove regole, come l'utilizzo di numeri apparentemente diversi o di operatori che chiamano da linee diverse. La pratica si ripete nonostante le restrizioni, mantenendo attiva la pressione commerciale sui consumatori.

Dal 19 giugno dovrebbero essere vietate, ma le società di telemarketing hanno già trovato alcuni trucchi per aggirare il divieto Dal 19 giugno è in vigore una norma che vieta ai fornitori di luce e gas di fare telefonate o mandare messaggi per proporre o concludere contratti, eppure il telemarketing non si è fermato: molte persone hanno segnalato che stanno continuando a ricevere chiamate di questo genere. Federconsumatori, associazione che lavora per la corretta informazione e la tutela dei consumatori, ha raccolto alcune segnalazioni e ricostruito gli espedienti con cui vengono aggirate le nuove regole. Il divieto ha due eccezioni: se la... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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She Came Home Early to Propose a Surprise to Her Husband—Then Saw a Woman Hiding Under the Closet!

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