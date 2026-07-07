In Cina, la legge etnica promuove l’assimilazione delle minoranze, mentre in Occidente si concentrano le preoccupazioni sul razzismo principalmente riguardo a frontiere, identità e migrazione. La normativa cinese include misure che favoriscono l’integrazione forzata, senza evidenti restrizioni legali. Al contrario, i dibattiti occidentali si focalizzano su discriminazioni legate all’immigrazione e alla tutela delle identità culturali. Questa differenza di approccio evidenzia come in alcuni paesi il tema della gestione delle minoranze venga trattato in modo diverso rispetto ad altri.

La Cina comunista codifica l’assimilazione delle minoranze, mentre in Occidente l’allarme sul razzismo vale solo contro frontiere, identità e remigrazione.. Roma, 7 lug – Per mesi ci hanno spiegato che il vero pericolo per l’Occidente era l’Ice negli Stati Uniti, la remigrazione in Europa, il “ razzismo di Stato ” della destra, il ritorno del fascismo dietro ogni proposta di controllo delle frontiere. Ogni volta che un governo occidentale prova a riaffermare un principio minimo di sovranità, il lessico è sempre lo stesso: persecuzione, suprematismo, pulizia etnica, autoritarismo. Ora però una potenza comunista, la Repubblica Popolare Cinese, mette in vigore una legge che interviene direttamente sulla formazione dell’identità etnica, linguistica e culturale delle minoranze. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Pechino e la legge etnica: il “razzismo di Stato” che non fa notizia ci rivela una verità rimossa

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