Partorisce sulla Casilina i soccorritori | Bimba con cordone attorno al collo e mamma perdeva sangue

Una donna di 17 anni ha partorito sulla via Casilina a Castrocielo. I soccorritori hanno riferito che la neonata aveva il cordone ombelicale attorno al collo e che la madre stava perdendo sangue. L'intervento è stato effettuato sul posto da un team di emergenza, composto da un infermiere, una barelliera e un autista soccorritore.

L'infermiere Marco Cardillo, la barelliera Tiziana Salmasi e l’autista soccorritore Attilio Pirina raccontano il soccorso di una 17enne, che ha partorito in via Casilina a Castrocielo. "È stato emozionante, mamma e bimba stanno bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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24 ORE in SALA PARTO: ho fatto NASCERE un BAMBINO! - Giorno di Prova

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