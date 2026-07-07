Il sindaco ha dichiarato che l’alleanza di centrodestra è ancora ben salda e che sono pronti a ripresentarsi insieme alle prossime elezioni amministrative. Ha anche sottolineato che il concetto di “amministrazione del fare” sta diventando sempre più apprezzato dai cittadini, evidenziando il buon posizionamento ottenuto nella classifica annuale stilata da Il Sole 24 Ore.

"L’amministrazione del fare è un concetto che sta passando tra i cittadini": il sindaco Mario Pardini è naturalmente soddisfatto del suo posizionamento nella classifica dei primi cittadini che ogni anno viene stilata, attraverso un sondaggio, da Il Sole 24 Ore. Pardini ha analizzato i risultati ma più in generale il quadro politico locale attraverso una intervista rilasciata direttamente nella nostra redazione dove è tornato a parlare delle elezioni del prossimo anno, del suo possibile ingresso in Fratelli d’Italia, delle opere da ultimare prima della fine del mandato. "Ogni anno a luglio arrivano le pagelle per i sindaci e sapere che il 56% degli intervistati mi voterebbe è motivo di soddisfazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pardini e i nodi del centrodestra: "L’alleanza di oggi è ben salda. Pronti a ripresentarci insieme"

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