parcheggio a dogana lavori finiti

I lavori di ampliamento del parcheggio di Dogana, tra via Samminiatese e via VII Marzo, sono stati completati nei giorni scorsi. La ristrutturazione ha riguardato l’espansione delle aree di sosta, senza specificare il numero di nuovi posti disponibili. Le operazioni sono state concluse e il parcheggio è ora aperto al pubblico. Non sono stati segnalati ritardi o problemi durante le fasi di lavori.

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori che si ponevano l’obiettivo di ampliare il parcheggio di Dogana, compreso tra via Samminiatese e via VII Marzo. Lo ha fatto sapere la sindaca Francesca Giannì, annunciando la conclusione della prima operazione (che porterà a nuovi stalli di sosta per auto) e tirando le somme. "Concluso l’intervento di ampliamento del parcheggio della Dogana, un investimento chiesto da anni dai nostri cittadini e concordato alle iniziative di prossimità – ha detto - abbiamo inoltre effettuati gli scavi utili al potenziamento dell’ illuminazione pubblica, sul parcheggio e sul tratto corrispondente della Samminiatese, potenziato la segnaletica e ripristinato il lampione precedentemente abbattuto dopo il ponticino in ingresso alla frazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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