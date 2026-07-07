Durante l’ultimo Palio di Siena, un’immagine mostra Giovanni Atzeni, noto come Tittia, vicino al mossiere con la scritta “fra poco ci risiamo”. La scena ha alimentato polemiche sulla decisione di Tittia di partire prima del segnale ufficiale, suscitando discussioni tra gli spettatori. Tuttavia, il mossiere non ha commentato l’accaduto e le autorità non hanno preso provvedimenti. La questione rimane al centro delle conversazioni legate alla regolarità della gara.

C’è un’immagine virale che racconta al meglio il cortocircuito prodotto dall’ultimo Palio. Giovanni Atzeni, detto Tittia, al posto del mossiere, con sovra-impressa la scritta fra poco ci risiamo». Potenza dell’intelligenza artificiale ma allo stesso tempo, un resoconto pungente non troppo distante dalla realtà. Quella che ha visto Tittia portare via il canape, prima di involarsi verso la dodicesima vittoria in piazza del Campo, permettendo all’Aquila di interrompere un digiuno durato 34 anni e scatenando infinite polemiche. Di fantini dominanti la Festa senese è abituata a vederne da secoli, ma la mossa di venerdì pomeriggio è una riscrittura da zero delle regole del gioco. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Palio di Siena, le polemiche per la partenza «decisa» da Tittia non affondano il mossiere: cosa è successo

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Palio di Siena, vince l'Aquila: un trionfo atteso dal 1992. Il fantino Tittia nella storia

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