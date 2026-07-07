Da settembre, la rete pubblica trasmetterà numerose fiction, serie e mini serie, tra cui “Doc 4” e “Famiglia Panini”. La presentazione dei palinsesti per la stagione 2026-2027 ha annunciato i titoli che occuperanno le prime serate sulla rete principale. La programmazione prevede un’offerta variegata di produzioni televisive, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le date di messa in onda.

Si preannuncia una stagione televisiva ricca di serie tv, fiction e mini serie per la Rai. Durante la presentazione dei Palinsesti Rai Autunno 2026-2027 sono stati svelati tutti i titoli che terranno compagnia a milioni di telespettatori dal prossimo autunno in prima serata su Rai1. Scopriamo tutte le serie rinnovateconfermate, ma anche le novità tra mini-serie e film tv. Palinsesti Rai Autunno 2026-27: la serie tv che vedremo in tv. La Rai ha annunciato tutti i titoli della serie tv, fiction e mini-serie protagoniste dei Palinsesti d’Autunno 2026-2027 tra conferme come “Doc 4 – Nelle tue mani”, “I casi di Teresa Battaglia” e “Libera 2”. Non mancano delle importanti novità come “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, “177 giorni – Il rapimento di Farouk”, “Tutto l’amore che resta” e tante altre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Palinsesti Rai 2026-2027, tutte le fiction e mini serie in arrivo da settembre: da “Doc 4” a “Famiglia Panini”

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Palinsesti Rai 2026/2027, tutte le fiction della prossima stagione

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