PALINSESTI 12-18 LUGLIO 2026 | CANALE 5 RILANCIA THE WALL RAI1 RIPASSA DOC
Dal 12 al 18 luglio 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive prevedono diverse programmazioni. Canale 5 rilancia la trasmissione “The Wall”, mentre Rai1 ripropone “Doc”. La settimana include anche programmi e film su La7, Tv8 e Nove, con alcune novità come “Noos: L’Avventura della Conoscenza” e “La Partita del...”. Le emittenti aggiornano le loro offerte con nuovi episodi e speciali, mantenendo un mix tra produzioni originali e repliche.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 12 al 18 luglio 2026. Rai1 D: Noos: L’Avventura della Conoscenza (15) new L: La Partita del Cuore M: Mondiali di Calcio (21:00) semifinale M: Mondiali di Calcio (21:00) semifinale G: DOC: Nelle Tue Mani 3 (18) R V: TIM Summer Hits (14) new S: Mondiali di Calcio (23:00) finale 3^ posto Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: Temptation Island (48) M: Mio Figlio M: Ricomincio da Me G: Battiti Live (35) V: L’Erede 1ªTv S: Ciao Darwin 8 (610) R il 1207, ore 15:45 – TecheTecheTè dal 1307, ore 15:45 – Be My Sunshine 1ªTv dal 1307, ore 18:40 – The Wall new Rai2 D: Elsbeth 1ªTv L: Stasera a Letto Tardi (15) R M: Storie al Bivio di Sera (69) M: Un Oggi alla Volta 1ªTv G: Mondiali di Calcio R V: Noi (66) R S: Il Killer Gioca con il Fuoco 1ªTv Italia 1 D: Anche Meno (M. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org
CIGNAL TV CHANNELS @ MAUNDY THURSDAY APR 2 2026 3:51 AM PST
Argomenti più discussi: Cosa c'è nei nuovi palinsesti Rai, le novità (poche) e le conferme. Svolta per Salvo Sottile, un programma a Sal Da Vinci e Brumotti: cosa manca; Palinsesti Rai, tutte le novità musicali della stagione 2026/2027; Palinsesti Rai: le novità della prossima stagione, giallo ‘Chi l’ha visto?’; Rai: terremoto Vigilanza, dimissioni e scambio accuse opposizione-maggioranza a vigilia palinsesti.
A gran richiesta presentiamo il palinsesto completo di Duman si tresche Sabato 11 Luglio dalle 18:30 e Domenica 12 Luglio dalle 11:00 Insieme ad @angelo_show_event potrete ballare su musica folk abruzzese e sulle note delle canzoni che hanno segnat facebook
La forza di una donna, modifiche palinsesto 18 luglio: la serie prosegue fino alle 18:40Mediaset conferma le modifiche al palinsesto de La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5 anche per la giornata di venerdì 18 luglio. L'appuntamento con la Soap Tv turca è confermato ... it.blastingnews.com