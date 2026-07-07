PALINSESTI 12-18 LUGLIO 2026 | CANALE 5 RILANCIA THE WALL RAI1 RIPASSA DOC

Notizia in breve

Dal 12 al 18 luglio 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive prevedono diverse programmazioni. Canale 5 rilancia la trasmissione “The Wall”, mentre Rai1 ripropone “Doc”. La settimana include anche programmi e film su La7, Tv8 e Nove, con alcune novità come “Noos: L’Avventura della Conoscenza” e “La Partita del...”. Le emittenti aggiornano le loro offerte con nuovi episodi e speciali, mantenendo un mix tra produzioni originali e repliche.