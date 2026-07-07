Recentemente, è stato introdotto un nuovo dazio di 3 euro sui pacchi provenienti da piattaforme come Temu, Shein e AliExpress. Questa normativa ha portato a un aumento dei costi, con i prezzi già raddoppiati rispetto al passato. La modifica riguarda le modalità di importazione e applicazione delle tariffe doganali, influenzando direttamente il prezzo finale dei prodotti. Alcuni venditori adottano strategie per mascherare l’aumento, creando un “trucco” che rende meno evidente l’impatto del nuovo dazio ai consumatori.

Se negli ultimi giorni avete provato a fare un acquisto economico su una delle grandi piattaforme di e-commerce cinesi, vi sarete accorti che qualcosa è cambiato radicalmente. Gli oggetti da uno o due euro sono praticamente scomparsi e i carrelli sono diventati improvvisamente più cari. Il dazio fisso da 3 euro sui pacchi provenienti da Paesi fuori dall’Unione Europea è diventato realtà, e l’impatto sulle tasche dei consumatori è già evidente. Un’inchiesta del Corriere della Sera ha fatto i conti in tasca a questa piccola rivoluzione doganale, svelando come la promessa delle istituzioni europee — secondo cui la tassa non avrebbe dovuto colpire i cittadini — sia stata smentita dai fatti nel giro di poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pacchi da Temu, Shein e AliExpress: come funziona il nuovo dazio da 3 euro e perché i prezzi sono già raddoppiati. La regola teorica e il “trucco” dei venditori

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El fin de los chollos en Temu, Shein y AliExpress: Así funciona la nueva tasa de 3€ en aduanas

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