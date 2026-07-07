Oroscopo di domani 8 luglio 2026 secondo Barbanera | le previsioni per tutti i segni

A cura di Barbanera Aggiornato il 7 luglio 2026 Ariete. 213 – 204 Gli astri ci promettono belle soddisfazioni: iniziative per aumentare l’intesa a due o per dare un assetto stabile alla posizione lavorativa. L’amore è fonte di allegria e complicità: oggi è frizzante come una bollicina di un’annata speciale. Toro. 214 – 205 Che bella cosa una giornata dinamica! In questo momento siamo attorniati dalla presenza di vecchie amicizie coinvolgenti e rassicuranti. Al centro della scena Cupido, che oggi, grazie al nostro impegno, non pone interrogativi, ma offre certezze. Gemelli. 215 – 216 Un’organizzazione di ferro e un metodo affidabile e collaudato, uniti agli influssi di Giove e della Luna in sestile, ci fanno sentire invincibili. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Oroscopo di Oggi 2 Luglio: Previsioni per Tutti i Segni

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