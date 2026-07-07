ordinanza antincendio boschivo obblighi e comportamenti

Il Comune di Sarteano ha emanato un’ordinanza antincendio boschivo che impone la pulizia dei terreni e stabilisce misure di prevenzione. La normativa, già in vigore, specifica comportamenti e obblighi per limitare i rischi di incendi durante la stagione estiva. Le disposizioni riguardano le attività di manutenzione e la gestione delle aree verdi per ridurre la possibilità di incendi boschivi.

Ordinanza generale antincendio: il Comune di Sarteano inserisce le misure di prevenzione e conferma il provvedimento che impone la pulizia dei terreni. L’ordinanza, nata per tutelare il territorio, l’incolumità e il patrimonio ambientale e volta a prevenire gli incendi boschivi che potrebbero aumentare durante il periodo più caldo dell’anno, stabilisce gli obblighi e i comportamenti dei proprietari di terreni agricoli coltivati e incolti, inserendo una serie di prescrizioni finalizzate: mobilitarsi alla pulizia delle aree attraverso il taglio di erba, sterpaglie e vegetazione secca e la rimozione di materiale e rifiuti infiammabili, prevista... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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